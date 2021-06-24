ABD’de ilginç ittifak! FETÖ'cüler de devrede! “Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi”

"TDP, uluslararası toplumu, Erdoğan'ın bölgedeki ve ötesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, sistemik yolsuzluğu, aşırılıkçılığa desteği ve demokrasi ve insan haklarına saygısızlığı hakkında bilgilendirmeye kendini adamıştır. Halkı bu tehditler hakkında bilgilendirmek için, düşünce liderliği ve uzmanlık için bir platform sağlarken kapsamlı bir araştırma veritabanı oluşturacağız."

"Uzman araştırmalarımızı ve savunuculuğumuzu kamuoyuna sunan geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla, Türkiye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı çıkan, gerçek demokratik reformları destekleyen ve Türkiye içindeki yolsuzluk ve baskı güçlerini hesaba katan bir politika bilgilendirmeyi amaçlıyoruz."