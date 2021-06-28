Son dakika | İngiltere'de metro istasyonunda patlama!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Londra İtfaiyesi 10 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile yangına müdahale ediyor.
SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada...
DUMANLAR ETRAFI SARDI
İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı stasyonunda büyük bir yangın meydana geldi. Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi.
ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi. Çevredeki binalar tahliye edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görgü tanıkları yangının tren istasyonun yakınındaki bir tamirhanede çıktığını aktardı.
Yetkiler, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağırdı. Öte yandan, tren seferlerinin devam ettiği ancak treninin alevlerin yükseldiği istasyonda durmadığı belirtildi.