Son dakika | İngiltere'de metro istasyonunda patlama!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Londra İtfaiyesi 10 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile yangına müdahale ediyor.

SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada...

DUMANLAR ETRAFI SARDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı stasyonunda büyük bir yangın meydana geldi. Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi.