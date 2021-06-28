Video Dünya SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada...

SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada...

SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada...
28.06.2021 | 17:05

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Son dakika ahberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda patlama! Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahala ederken yetkililer çıkan yoğun dumana karşı önlem olarak pencerelerin kapalı tutulması uyarısında bulundu.

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