Rusya'da otobüs nehre düştü! Ölü ve yaralılar var | Video

Rusya'nın St.Petersburg kentinde içerisinde ilk belirlemelere göre 20 yolcu bulunduğu belirtilen bir otobüs köprüden Moyka Nehri'ne düşerek sulara gömüldü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve müdahale ekibi intikal ederken görevliler, otobüste bulunan yolcuları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Rusya İçişleri Bakanlığı, otobüsün şoförünün gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarında 69 görevlinin yanı sıra 18 teçhizatın yer aldığını belirtti. St.Petersburg Ulaştırma Komitesi, şoförün kontrolü kaybettiğini ve bir araca çarptıktan sonra parmaklıkları yıkarak suya düştüğünü bildirdi. Ambulans kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.