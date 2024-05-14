Video Haber Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada
Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada

Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kamerada

14.05.2024 | 19:06

Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisinin öldürüldüğü anlar kameraya takıldı.

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