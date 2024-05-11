Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! NASA'dan dikkat çeken uyarı geldi | Video
Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Ayrıca NOAA, elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar....
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