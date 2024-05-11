Video Dünya Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! NASA'dan dikkat çeken uyarı geldi | Video
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! NASA'dan dikkat çeken uyarı geldi | Video

Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! NASA'dan dikkat çeken uyarı geldi | Video

11.05.2024 | 11:32

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Ayrıca NOAA, elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İşte detaylar....

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