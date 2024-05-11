Video Dünya Eurovision'da İsrail'e öfke büyüyor! Yarışmacı Bambie Thug gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca… | Video
Eurovision'da İsrail'e öfke büyüyor! Yarışmacı Bambie Thug gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca… | Video

Eurovision'da İsrail'e öfke büyüyor! Yarışmacı Bambie Thug gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca… | Video

11.05.2024 | 14:25

Önceki gece İsveç'te yapılan Eurovision Yarı Finali olaylı geçti. Eurovision komitesi, İsrail'i kollamak için her türlü önlemi alırken İsrail finale kaldı. Gece boyunca İsrail bayraklarının dalgalandığı salonda hiç kimsenin Filistin'deki katliamı protesto etmesine izin verilmedi. O gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken Filistin'e destek veren İrlanda yarışmacısının kefiyeyle verdiği röportaj olay oldu.

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