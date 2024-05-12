Video Dünya Filistin Sivil Savunma: “Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı” | Video
Filistin Sivil Savunma: “Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı” | Video

Filistin Sivil Savunma: “Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı” | Video

12.05.2024 | 12:56

Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları arttırarak sürdürmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz de giderek derinleşiyor. Sivil yerleşim alanlarının yanı sıra hastane ve insani yardım kuruluşlarını de hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'nde tam anlamıyla soykırım uyguluyor. Gazze Sivil Savunma sözcüsü yaptığı açıklama ile Gazze'deki durumun giderek kötüleştiği ve artık altyapının da tükendiğini duyurdu. Sözcü, İsrail saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı insani yardım kuruluşları da yaptıkları açıklamalarla İsrail'in saldırılarını genişlettiği Gazze'nin güneyine sağlanan gıda yardımlarının tükenmek üzere olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulous, Dünya Gıda Programı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Pazar gününe kadar dağıtacak gıdaların tükeneceğini söyledi. Petropoulous, "Bu, insanlara sadece barınaklarında, evlerinde dağıtılanların kalacağı anlamına geliyor. Gazze'de insani ortakların desteklediği 12 fırın kaldı. Sekizi, yakıt ve stok nedeniyle hizmetini sonlandırdı, 4'ü ise kapasitesini azaltarak hizmet vermeye devam ediyor ancak Pazartesi gününe kadar stokları tükenmiş olacak" dedi.

"İNSANLAR İÇİN ÇIKIŞ YA DA GİRİŞ YOK"
Petropoulous sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yakıt yok, yiyecek yok, su yok. İnsanlar için çıkış ya da giriş yok. Son 5 günde yaklaşık 300 bin kişi yerinden edildi. BM ve ortakları günlerdir tamamen önlenebilir bir insani yardım kesintisiyle karşı karşıya. Gazze'de insanlığın galip gelmesi için yardımların akması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"GAZZE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İNSANİ YARDIMIN SAĞLANMASINA İZİN VERİLMELİ"
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ateşkes çağrısını yineleyerek İsrail ordusunun Refah'taki saldırılarıyla Gazze'nin güneyinde mahsur kalan daha fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve yerlerinden ettiğini söyledi. Grandi, "İşgalci güç İsrail, bölgesel yayılmayı ve yeni mülteci akını önleme konusunda sorumluluğa sahip. Gazze'de ihtiyaç sahiplerine İnsani yardımın sağlanmasına izin verilmeli" dedi.

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