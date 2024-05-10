Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
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