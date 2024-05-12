Video Dünya Endonezya’da sel: 34 ölü | Video
Endonezya’da sel: 34 ölü | Video

Endonezya’da sel: 34 ölü | Video

12.05.2024 | 16:03

Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu selde en az 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

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Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selin yanı sıra bir yanardağdan soğuk lav akışı meydana gelmesi sonucu en az 34 kişinin öldüğü açıklandı. Batı Sumatra Afet Ajansı Sözcüsü Ilham Wahab "16 kişi Agam'da ve 18 kişi de Tanah Datar'da olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 16 kişiyi arıyoruz" dedi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına polis, asker, gönüllüler ve bölge halkının katıldığını açıklayan Wahab, kayıp ihbarlarının gelmeye devam ettiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Wahab, tahliye edilenlere ilişkin herhangi bir sayı açıklamadı.

Batı Sumatra'nın Tanah Datar bölgesinde kaya bulunan bazı camilerde ve halka açık havuzlarda parçalarının düşmesi sonucu hasar meydana gelirken Lembah Anai Şelalesi'nin bulunduğu alanda ise yolda çökme görüldü. Agam'da ise çok sayıda ev ve tesis hasar gördü.
Batı Sumatra'da Mart ayında eskili olan toprak kayması ve selde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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