Odasında canavar olduğunu söyledi! Bakın ne çıktı | Video

ABD'de yaşayan bir aile çocuğunun odasında canavar olduğunu iddia etmesi üzerine ekipleri çağırdı. Odanın duvarından giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera inceleme yaptı. Duvarın arkasından çıkan görüntü şaşkına çevirdi.