Yapay zekaya rüyaların neye benzediği soruldu! Ortaya çıkan görüntülere inanamayacaksınız... | Video
Yapay zekaya rüyaların neye benzediği soruldu! Ortaya çıkan görüntülere inanamayacaksınız...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
03:58
SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 22.05.2024 | 14:29
03:04
Gazzeliler içme suyu için saatlerce sıra bekliyor | Video 22.05.2024 | 12:41
01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 10:42
01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 09:56
03:46
04:37
İran’da on binlerce kişi Reisi için düzenlenen veda törenine katıldı | Video 22.05.2024 | 08:54
01:07
00:23
00:13
06:59
İran halkı Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor | Video 21.05.2024 | 12:33
00:05
00:58
01:42
Gazze’de can kaybı 35 bin 562’ye yükseldi | Video 20.05.2024 | 15:48
07:09
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü dünyada nasıl yankılandı? | Video 20.05.2024 | 14:43
02:38
Pakistan'da 1, Lübnan'da 3 günlük yas ilan edildi | Video 20.05.2024 | 13:12
00:31
14:06
01:36
03:48
Helikopter enkazından yeni görüntüler | Video 20.05.2024 | 09:59