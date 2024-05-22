Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video
Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te bir koya demir atan 34.2 metre uzunluğundaki lüks yat, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Phuket Denizcilik Ofisi Yöneticisi Natchapong Pranit yaptığı açıklamada, Fransız yapımı olduğu öğrenilen süper yatın adada kiralık olarak işletildiğini, yangın sırasında teknede kimsenin olmamasının da müdahaleyi geciktirdiğini belirtti. Gövdesi tamamen küle dönen süper yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından limana çekilirken, yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
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