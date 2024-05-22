İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı | Video
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, İran-Azerbaycan sınırında katıldığı baraj açılış töreni dönüşünde helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin bölgeye gönderdiği AKINCI İHA, helikopter enkazının koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşırken, bölgeye ulaşan ekipler kazadan sağ kurtulanın olmadığını belirledi. İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Reisi'nin cenaze namazını ise İran Dini Lideri Ali Hamaney kıldırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 09:56
03:46
04:37
İran’da on binlerce kişi Reisi için düzenlenen veda törenine katıldı | Video 22.05.2024 | 08:54
01:07
00:23
00:13
06:59
İran halkı Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor | Video 21.05.2024 | 12:33
00:05
00:58
01:42
Gazze’de can kaybı 35 bin 562’ye yükseldi | Video 20.05.2024 | 15:48
07:09
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü dünyada nasıl yankılandı? | Video 20.05.2024 | 14:43
02:38
Pakistan'da 1, Lübnan'da 3 günlük yas ilan edildi | Video 20.05.2024 | 13:12
00:31
14:06
01:36
03:48
Helikopter enkazından yeni görüntüler | Video 20.05.2024 | 09:59
12:03
A Haber ekibi, helikopter kazasının yaşandığı noktada | Video 20.05.2024 | 09:50
07:50
SON DAKİKA! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti | Video 20.05.2024 | 08:48
01:39
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! | Video 20.05.2024 | 08:52