Video Dünya İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı | Video
İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı | Video

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı | Video

22.05.2024 | 09:06

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, İran-Azerbaycan sınırında katıldığı baraj açılış töreni dönüşünde helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin bölgeye gönderdiği AKINCI İHA, helikopter enkazının koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşırken, bölgeye ulaşan ekipler kazadan sağ kurtulanın olmadığını belirledi. İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Reisi'nin cenaze namazını ise İran Dini Lideri Ali Hamaney kıldırdı.

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