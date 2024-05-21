20 yıl boyunca sağır dilsiz rolüyle hapisten kaçan "katil" böyle yakalandı | Video
İşlediği cinayet suçunun ardından 20 yılı aşkın bir süre boyunca “rol yaparak” hapis cezasından kaçmayı başardı. Yıllar boyunca “sağır ve dilsiz” rolü yapan adam, polislerin elinden kaçmayı başardı.
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