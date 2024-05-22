Video Dünya Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video

Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video

22.05.2024 | 10:42

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te bir koya demir atan 34.2 metre uzunluğundaki lüks yat, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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Tayland'ın turistik Phuket Adası'nın Chaong Koyu'nda demir atan milyonlarca dolar değerindeki süper yatta pazartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler diğer botlar tarafından fark edilirken, yangına Tayland Donanmasına ait acil durum gemileri müdahale etti. Süper yatta kimsenin bulunmadığı, yangının 3.5 saatte kontrol altına alınabildiği öğrenildi. 34.2 metrelik süper yat ise yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Phuket Denizcilik Ofisi Yöneticisi Natchapong Pranit yaptığı açıklamada, Fransız yapımı olduğu öğrenilen süper yatın adada kiralık olarak işletildiğini, yangın sırasında teknede kimsenin olmamasının da müdahaleyi geciktirdiğini belirtti. Gövdesi tamamen küle dönen süper yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından limana çekilirken, yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

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