Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 15:39 Çin'in Harbin kentindeki bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'deki 5 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Binada büyük hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çin medyası 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlama anı ise bir araç kamerasına yansıdı. Patlamayla birlikte yoğun duman yükseldiği, binadan kopan parçaların yola kadar savrulduğu görüldü.Patlamanın gaz tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.