Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Çin'in Harbin kentindeki bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Patlamanın gaz tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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