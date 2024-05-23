Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 23.05.2024 | 10:56 Meksika'da devlet başkanı adaylarından Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev ekranın insanların üzerine devrilmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'da seçim mitinginde facia yaşandı. Nuevo Leon eyaletine bağlı San Pedro Garza Garcia şehrinde Yurttaş Hareketi Partisi devlet başkanı adayı Jorge Alvarez Maynez'in düzenlediği miting sırasında sahnedeki dev ekran insanların üzerine devrildi ve sahnenin çatısı çöktü. Çatının çöktüğünü fark eden Maynez ve ekibinin koşarak sahneden ayrıldığı görülürken, onlarca kişi devrilen ekranın altında kaldı. Maynez'in olaydan yara almadan kurtulduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise yaralandığı kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Maynez olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatının ani ve şiddetli rüzgar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Kampanya faaliyetlerini askıya aldığını açıklayan Maynez, yetkililerden olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Eyalet Valisi Samuel Garcia ise yaptığı açıklamada, hastanede yaralıları ziyaret edeceğini ifade ederek, bölgedeki fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Alvarez Maynez, Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi anketlerine göre üçüncü sırada yer alıyor.