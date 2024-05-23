Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video
Meksika'da devlet başkanı adaylarından Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev ekranın insanların üzerine devrilmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.
Maynez olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatının ani ve şiddetli rüzgar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Kampanya faaliyetlerini askıya aldığını açıklayan Maynez, yetkililerden olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Eyalet Valisi Samuel Garcia ise yaptığı açıklamada, hastanede yaralıları ziyaret edeceğini ifade ederek, bölgedeki fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle halka evde kalmaları çağrısında bulundu.
Alvarez Maynez, Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi anketlerine göre üçüncü sırada yer alıyor.
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