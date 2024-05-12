Video Dünya İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024’ü İsviçre kazandı | Video
İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024’ü İsviçre kazandı | Video

İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024’ü İsviçre kazandı | Video

12.05.2024 | 08:30

İsveç’in Malmö kentinde İsrail karşıtı protestoların gölgesinde geçen Eurovision 2024 şarkı yarışmasını İsviçre kazandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bu yıl 68'insi düzenlenen yarışmada İsviçre temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puanla birinci oldu. Yarışmayı Hırvatistan temsilcisi ikinci, Ukrayna temsilcisi ise dördüncü sırada tamamladı. Gazze'de soykırım yapmakla suçlandığı için katılımının yasaklanması istenen İsrail'in temsilcisi ise yarışmayı 5. sırada tamamladı.

İSRAİL TEMSİLCİSİ YUHALANDI
İsrail temsilcisi Eden Golan, final gecesindeki sahne performansı sırasında izleyiciler tarafından protesto edildi. Salondaki izleyicilerden birçoğunun İsrailli katılımcıyı yuhaladığı ve "Filistin" sloganı attığı duyuldu. Belçika televizyonu yayını kesti. Belçika ulusal televizyonu VRT, İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri nedeniyle kınamak ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak amacıyla Eurovision 2024 finalinin yayınını kesti. Kanalın yayınladığı açıklamada, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca, İsrail'in basın hürriyetini yok ettiğini ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle yayınımıza ara veriyoruz. Derhal ateşkes" denildi.

BİNLERCE GÖSTERİCİ İSRAİL'İN KATILIMINI PROTESTO ETTİ
Yarışmaya ev sahipliği yapan Malmö kentinde binlerce savaş karşıtı gösterici, İsrail'in müsabakaya katılımını protesto etti. Şehir merkezinden yarışmanın yapılacağı arenaya yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. Protestocular, yarışmanın "United by music" (Müzikle birleş) olarak belirlenen resmi sloganına gönderme yaparak "Eurovision, soykırımla birleş" şeklinde slogan attı.

İKLİM AKTİVİSTİ GRETA THUNBERG POLİS TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde İsrail'in müsabakaya katılımını protesto ederken polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Malmö Arena yakınlarındaki protesto sırasında basına konuşan Thunberg, "Eurovision organizatörlerinin bir soykırım gerçekleştirmekte olan İsrail'in katılımına izin vermelerinin çok çirkin olduğunu ve bunun bir mazereti olamayacağını düşündüğümüzü ortaya koymak için burada bulunuyorum" demişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Norveçli şarkıcıdan İsrail protestosu: Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi | Video 00:48
Norveçli şarkıcıdan İsrail protestosu: Eurovision finalinde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi | Video 12.05.2024 | 08:30
Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto | Video 00:40
Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto | Video 12.05.2024 | 08:30
İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024’ü İsviçre kazandı | Video 00:16
İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision 2024’ü İsviçre kazandı | Video 12.05.2024 | 08:30
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya’yı nasıl etkiler? | Video 06:13
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video 11.05.2024 | 16:42
Luhansk’ta petrol deposuna saldırı: 3 ölü | Video 00:12
Luhansk’ta petrol deposuna saldırı: 3 ölü | Video 11.05.2024 | 14:02
Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı Bambie Thug gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca… | Video 00:16
Eurovision'da İsrail'e öfke büyüyor! Yarışmacı Bambie Thug gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca… | Video 11.05.2024 | 14:25
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! NASA’dan dikkat çeken uyarı geldi | Video 01:50
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! NASA'dan dikkat çeken uyarı geldi | Video 11.05.2024 | 11:32
Rusya’da otobüs nehre düştü! Ölü ve yaralılar var | Video 01:04
Rusya'da otobüs nehre düştü! Ölü ve yaralılar var | Video 10.05.2024 | 15:28
Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video 00:27
Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video 10.05.2024 | 11:19
Belçika’nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti | Video 00:22
Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayınını kesip İsrail'i protesto etti | Video 10.05.2024 | 10:53
Japonya’da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 04:54
Japonya'da flap arızası yaşayan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 10.05.2024 | 10:39
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de | Video 00:25
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de | Video 10.05.2024 | 09:57
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video 00:23
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan ile görüştü | Video 10.05.2024 | 09:57
Haluk Levent, BM Konferansı’nda İsrail’i kınadı: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? | Video 01:41
Haluk Levent, BM Konferansı’nda İsrail’i kınadı: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" | Video 10.05.2024 | 08:31
Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79’uncu yıl dönümünde gövde gösterisi | Video 14:55
Rus ordusundan Nazilere karşı zaferin 79'uncu yıl dönümünde gövde gösterisi | Video 09.05.2024 | 16:10
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 02:20
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 09.05.2024 | 16:30
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 02:20
Senegal’de yolcu uçağı pistten çıktı: 10 yaralı | Video 09.05.2024 | 16:27
Pakistan’da havalimanında yangın paniği! | Video 02:18
Pakistan’da havalimanında yangın paniği! | Video 09.05.2024 | 16:12
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video 02:18
Pakistan’da havalimanında yangın paniği | Video 09.05.2024 | 16:08
Meksika’da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı | Video 00:15
Meksika'da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı | Video 09.05.2024 | 13:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA