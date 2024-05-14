Video Yaşam Sinan Ateş’in vurulma anı kamerada! Saldırının ardından çatışma çıktı
Sinan Ateş’in vurulma anı kamerada! Saldırının ardından çatışma çıktı

Sinan Ateş’in vurulma anı kamerada! Saldırının ardından çatışma çıktı

14.05.2024 | 17:15

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

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