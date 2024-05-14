Sinan Ateş’in vurulma anı kamerada! Saldırının ardından çatışma çıktı
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
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