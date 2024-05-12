Tel Aviv ve Kudüs’te hükümet karşıtı protesto | Video
İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi.
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