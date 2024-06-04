Video Dünya Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video
Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video

Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video

04.06.2024 | 08:50

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İspanyol ve Fransız çiftçiler, haksız rekabeti protesto etmek amacıyla Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların’da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya’nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor. 6 ve 9 Haziran arası düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine günler kala İspanyol ve Fransız çiftçiler, AB dışından gelen haksız rekabeti protesto etti. Çiftçiler, Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların'da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

Traktörlerle trafiği engelleyen çiftçiler, bu eylemlerin amacının seçimler öncesi politikacıları harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Politikacılar tarafından unutulduklarını ifade eden çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken politikacıların çiftçileri ciddiye alıp taleplerini dinleyip dinlemeyeceklerini merak ettiklerini belirttiler. Çiftçiler, Fransa'da tarımın zor durumda olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır ihmal edildiğini vurguladılar.
Bu yılın başlarında çiftçiler, AB ülkelerinde haftalarca yolları kapatarak protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, artan maliyetler ve vergiler, bürokratik işlemler, aşırı çevre düzenlemeleri ve ucuz gıda ithalatının oluşturduğu haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını belirtmişlerdi. Çiftçilerin haftalar süren protestoları, AB'yi mayıs ayında tarım sektörünü desteklemek amacıyla verilen sübvansiyonları altı ay uzatmaya zorlamış, AB'nin Yeşil Mutabakat çevre politikalarının bazı bölümleri yumuşatılarak, 2040 iklim yol haritasından tarımsal emisyonların azaltılması hedefi çıkarılmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video 00:37
Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı | Video 04.06.2024 | 08:50
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı! Yahudilerden karşıt gösteri | Video 03:40
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı! Yahudilerden karşıt gösteri | Video 03.06.2024 | 11:32
Claudia Sheinbaum, Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı oldu | Video 06:03
Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu | Video 03.06.2024 | 12:39
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı | Video 03:40
ABD’de “İsrail Günü” yürüyüşüne 60 bin kişi katıldı | Video 03.06.2024 | 12:38
İsrail jetleri Türkiye sınırına 35 km mesafede saldırı düzenledi | Video 01:14
İsrail jetleri Türkiye sınırına 35 km mesafede saldırı düzenledi | Video 03.06.2024 | 12:35
Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video 09:12
Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video 03.06.2024 | 08:47
Paris’te Gazze’ye destek gösterisi | Video 02:19
Paris'te Gazze'ye destek gösterisi | Video 01.06.2024 | 16:05
Videosu izlensin diye insanlığını kaybetti! Evsiz kadın boğulmaktan son anda kurtuldu: Saniye saniye kayda aldı 00:27
Videosu izlensin diye insanlığını kaybetti! Evsiz kadın boğulmaktan son anda kurtuldu: Saniye saniye kayda aldı 31.05.2024 | 13:39
Gece duvardan sesler geliyor diyen minik kıza ailesi inanmadı ama gerçek bambaşka çıktı! Tam 50 bin tane... | Video 00:05
Gece duvardan sesler geliyor diyen minik kıza ailesi inanmadı ama gerçek bambaşka çıktı! Tam 50 bin tane... | Video 29.05.2024 | 16:53
O artık Londralı! Kangal köpeğinin Londra’daki yaşamı sosyal medyada viral oldu: 70 kg ama pamuk gibi... | Video 01:43
O artık Londralı! Kangal köpeğinin Londra'daki yaşamı sosyal medyada viral oldu: "70 kg ama pamuk gibi..." | Video 29.05.2024 | 15:36
Bakan Koca’dan Cenevre’den dünyaya Gazze mesajı: İnsanlığın vicdanı darağacında 03:02
Bakan Koca'dan Cenevre'den dünyaya Gazze mesajı: İnsanlığın vicdanı darağacında 28.05.2024 | 20:20
Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü | Video 01:37
Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü | Video 28.05.2024 | 10:44
Dehşete düşüren estetik akımı! Mavi göz uğruna kör kalmayı tercih ediyorlar | Video 00:25
Dehşete düşüren estetik akımı! Mavi göz uğruna kör kalmayı tercih ediyorlar | Video 28.05.2024 | 12:17
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Anlamak neredeyse imkansız: Deniz manzaralı diye tuttuğu oda bakın nasıl çıktı | Video 00:11
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Anlamak neredeyse imkansız: Deniz manzaralı diye tuttuğu oda bakın nasıl çıktı | Video 28.05.2024 | 12:08
SON DAKİKA: İsrail tankları Refah’ın merkezine girdi | Video 02:24
SON DAKİKA: İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi | Video 28.05.2024 | 12:13
İsrail Refah’ta çadır kenti vurdu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı | Video 11:09
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı | Video 28.05.2024 | 09:31
Filipinler’i Aghon Tayfunu vurdu: 3 ölü, 7 yaralı | Video 01:47
Filipinler'i Aghon Tayfunu vurdu: 3 ölü, 7 yaralı | Video 27.05.2024 | 13:51
Peru’da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: 4 ölü | Video 00:22
Peru’da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: 4 ölü | Video 27.05.2024 | 12:09
Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı | Video 01:30
Papua Yeni Gine'de heyelan! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı | Video 27.05.2024 | 11:57
Gürcistan’ı sel vurdu | Video 07:48
Gürcistan'ı sel vurdu | Video 26.05.2024 | 15:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA