Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama: Alarm seviyesi arttırıldı | Video
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama meydana gelirken, bölgede alarm seviyesi arttırıldı.
Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Negros Adaları'nda yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yaşanan volkanik hareketlilikler nedeniyle alarm seviyesinin ikinci seviyeye çıkartıldığı duyuruldu. Açıklamada, ayrıca volkanik patlama öncesinde bölgede küçük ölçekli tektonik depremlerin kaydedildiği bildirildi.
Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, "Yaşanan ilk patlamalar volkanik patlamalardır. Ancak daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebilir" ifadelerini kullandı. Bacohol, ayrıca patlama sonucu volkanik küllerin dumana karışarak gökyüzüne yükseldiğini, bu nedenle halkın maske takması gerektiğini söyledi.
Öte yandan Negros Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar kül yağışlarına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarak, açık havada maske kullanmaları çağrısında bulunuldu.
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