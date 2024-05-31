Videosu izlensin diye insanlığını kaybetti! Evsiz kadın boğulmaktan son anda kurtuldu: Saniye saniye kayda aldı

Natalie Reynolds, adlı bir influencer yaptığı yayınla tüm dünyanın tepkisini üzerine çekti. Yalnızca biraz izlenme için adeta bir kadını ölüme sürükleyen Reynolds, binlerce yorum alırken videoyu izleyenler ise adeta dehşeti yaşadı. İşte o görüntüler…