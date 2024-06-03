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Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video

Meksika’da devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı | Video

03.06.2024 | 08:47

Meksika'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için yerel saatle 08.00’de oy vermeye başladı.

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Meksika'da yeni devlet başkanını seçmek için oy verme işlemi başladı. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sona erecek. Yaklaşık 100 milyon kişinin oy kullanabilmek için kayıt yaptırdığı ülkede seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan iktidar partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'nin adayı 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum'un Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olması bekleniyor. Anketler, Sheinbaum'u en yakın rakibi olan Kurumsal Devrimci Parti (PRI), sağcı PAN ve solcu PRD partilerinden oluşan muhalefet koalisyonundan Xochitl Galvez'in yaklaşık yüzde 20 puan önünde gösteriyor.

Mexico City'nin eski belediye başkanı olan Sheinbaum, yaptığı açıklamada tarihi bir gün olduğunu ve oy vermeye giderken kendisini rahat ve mutlu hissettiğini söyledi.

100 MİLYON KAYITLI SEÇMEN
Nüfusu 129 milyon olan ülkede yaklaşık 100 milyon kişi oy kullanabilmek için kayıt yaptırırken, seçmenler yaklaşık 20 bin makamı seçecek. Seçim kampanyası sırasında ise 38 aday öldürüldü. İlk resmi ön sonuçların pazar günü geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

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