İsraillilerin girişi yasaklandı! Maldivler plajlarında çarpıcı tabela | Video
İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma Maldivler hükümetinden dikkat çeken bir protesto geldi. Plajlarıyla ünlü ada ülkesi, İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Dikkat çeken kararın ardından ülke plajlarında soykırım karşıtı tabelalar yerleştirildi.
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