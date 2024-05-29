Gece duvardan sesler geliyor diyen minik kıza ailesi inanmadı ama gerçek bambaşka çıktı! Tam 50 bin tane... | Video

Küçük bir kız, yatak odasının duvarında gerçekten kabuslara dönüşen korkunç bir keşifte bulundu. Anne Ashley Class, kızının uyumasına yardım etmeye çalışırken, küçük kız duvarlarında 'canavarların' hareket ettiğini duyduğundan şikayet ediyordu. Ancak ardındaki gerçeği anne bile tahmin edemedi…