O artık Londralı! Kangal köpeğinin Londra'daki yaşamı sosyal medyada viral oldu: "70 kg ama pamuk gibi..." | Video
Dünyanın en meşhur köpek cinslerinden biri; Sivas kangalları. Korudukları sürüler ile adeta bir kahraman olarak nitelendirilen bu köpekler, büyük cüsseleriyle hepimizin hayran kaldığı bir forma sahip. Peki Sivas’ın düzlüklerinden Londra’da bir yaşama adım atsalarda ne olurdu? İşte bunun cevabı Pasha’da! Son günlerde sosyal medyanın favorisi olan Pasha, hayatıyla adeta bir influencer etkisi oluşturmuş durumda. İşte Londralı kangalın inanılmaz yaşamı….
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