İsrail jetleri Türkiye sınırına 35 km mesafede saldırı düzenledi | Video
Gece yarısı arka arkaya gerçekleşen patlamaları, büyük bir yangın izledi. Suriye'de rejime yakın medya Hayyan'daki saldırıda en az 17 ölünün olduğunu bildiriyor. Vurulan hedefte yabancı milisler ve rejim güçlerinin barındığı bilgisi var.
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