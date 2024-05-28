Dehşete düşüren estetik akımı! Mavi göz uğruna kör kalmayı tercih ediyorlar | Video

Estetik çılgınlığında her gün bir yeni akım, farklı bir şaşkınlığa sebep oluyor. Burun estetiği, yüz gerdirme gibi birçok estetik prosedüre büyük tehlikelerine rağmen "göz rengi değiştirme ameliyatları" da eklendi. Tamamen göz kaybına neden olabilecek kadar büyük bir risk barındıran bu işlem risklerine rağmen talep görüyor.