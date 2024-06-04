Video Yaşam Kapadokya'da balayında ölen Nazlı Can Göksu'nun son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kapadokya'da balayında ölen Nazlı Can Göksu'nun son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kapadokya'da balayında ölen Nazlı Can Göksu'nun son görüntüleri ortaya çıktı | Video

04.06.2024 | 16:13

Nazlı Can Göksu ile Nuri Anıl Göksu 1 Haziran'da Sivas'ta evlendi. Genç çift, balayı için Kapadokya'yı tercih etti. Ancak dün gece Nazlı Can Göksu, kaldıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, ön otopsi raporunun açıklandığını belirterek yeğeninin ölüm nedenini söyledi…

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