Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video
Jamaika Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan korkunç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ziyaretçilere şov yapmak isteyen bir aslan bakıcısı kafesin içerisindeki aslana elini uzatınca aslan, adamın parmağını saniyeler içinde kopardı.
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