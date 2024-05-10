Video Dünya Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video
Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video

Hayvanat bahçesinde dehşet anları kamerada! Aslan, bakıcısının parmağını böyle kopardı | Video

10.05.2024 | 11:19

Jamaika Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan korkunç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ziyaretçilere şov yapmak isteyen bir aslan bakıcısı kafesin içerisindeki aslana elini uzatınca aslan, adamın parmağını saniyeler içinde kopardı.

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