Bağdat’taki ABD üssüne İHA saldırısı | Video

30.03.2026 | 07:16

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'ye ait Victoria Askeri Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Irak'ın başkenti Bağdat bir kez daha saldırıya hedef oldu. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'ye ait Victoria Askeri Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldı. Henüz hiçbir grubun üstlenmediği saldırının yangına yol açtığı belirtilirken, oluşan hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY