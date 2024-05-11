Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? Astronomi ve Uzay Bilimci Doç. Dr. Funda Bostancı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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