Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video

Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? Astronomi ve Uzay Bilimci Doç. Dr. Funda Bostancı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.