Video Dünya Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video
Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video

Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? | Video

11.05.2024 | 16:42

Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması Dünya'yı nasıl etkiler? Astronomi ve Uzay Bilimci Doç. Dr. Funda Bostancı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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