Aşırı sıcaklar felaketi getirdi: Tüm bölge yanıyor

SON 5 GÜNDE 486 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade etti. Lapointe, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak, bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı.