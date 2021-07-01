Video Dünya Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını | Video

Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını | Video

Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını | Video
01.07.2021 | 14:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi | Video 00:11
Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi | Video 01.07.2021 | 15:25
Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını | Video 02:29
Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını | Video 01.07.2021 | 14:26
Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı | Video 04:02
Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı | Video 01.07.2021 | 13:33
Boston Dynamics robotları, Güney Koreli ünlü K-Pop grubu BTS ile dans etti | Video 01:57
Boston Dynamics robotları, Güney Koreli ünlü K-Pop grubu BTS ile dans etti | Video 01.07.2021 | 13:33
Los Angeles’ta yasa dışı havai fişek baskınında patlama: 16 yaralı | Video 00:26
Los Angeles’ta yasa dışı havai fişek baskınında patlama: 16 yaralı | Video 01.07.2021 | 11:12
Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video 01:29
Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video 01.07.2021 | 10:50
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo aracı fırlattı | Video 01:55
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo aracı fırlattı | Video 30.06.2021 | 16:40
Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü, 6 yaralı | Video 01:42
Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü, 6 yaralı | Video 30.06.2021 | 15:30
Otomobilin çarptığı yakıt pompası alev topuna döndü | Video 00:21
Otomobilin çarptığı yakıt pompası alev topuna döndü | Video 30.06.2021 | 14:38
Meksika'da karteller arasında çatışma: Ölenlerin cansız bedenleri yol ortasına bırakıldı | Video 02:44
Meksika'da karteller arasında çatışma: Ölenlerin cansız bedenleri yol ortasına bırakıldı | Video 30.06.2021 | 12:58
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi | Video 02:32
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi | Video 30.06.2021 | 12:04
Rusya, Hollanda'ya ait savaş gemisine yapılan müdahalenin görüntülerini yayınladı | Video 01:16
Rusya, Hollanda'ya ait savaş gemisine yapılan müdahalenin görüntülerini yayınladı | Video 30.06.2021 | 09:35
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı: 13 yaralı | Video 00:45
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı: 13 yaralı | Video 29.06.2021 | 14:46
SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada... 01:42
SON DAKİKA: Londra'da metro istasyonunda büyük patlama! Dev duman bulutu kamerada... 28.06.2021 | 17:05
Çin'de panda ikiz doğurdu | Video 01:16
Çin'de panda ikiz doğurdu | Video 27.06.2021 | 14:17
Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne yandı | Video 01:32
Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne yandı | Video 27.06.2021 | 10:29
Son dakika! Belarus'ta bir araç Rus Büyükelçiliğinin girişine daldı | Video 00:40
Son dakika! Belarus'ta bir araç Rus Büyükelçiliğinin girişine daldı | Video 27.06.2021 | 09:27
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada 02:44
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada 26.06.2021 | 16:15
SON DAKİKA: İngiltere'de Bakan Matt Hancock'un skandal yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! Evli kadınla şok görüntüler 00:28
SON DAKİKA: İngiltere'de Bakan Matt Hancock'un skandal yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! Evli kadınla şok görüntüler 26.06.2021 | 10:06
Florida'daki enkazdan mucize kurtuluş kamerada | Video 00:46
Florida'daki enkazdan mucize kurtuluş kamerada | Video 25.06.2021 | 16:02

Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, orman yangınını da beraberinde getirdi. Lytton'da çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle bölge sakini tahliye ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kanada'nın batısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. British Columbia eyaletine bağlı Lytton bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 250 kişilik nüfusa sahip Lytton'un Belediye Başkanı Jan Polderman, alevlerin yalnızca 15 dakika içinde her yere yayıldığını belirterek, "Tüm bölge yanıyor" dedi. Bölgenin tahliyesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, bölgeyi yoğun duman sardı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

SON 5 GÜNDE 486 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade etti. Lapointe, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak, bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı.

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırdı. Bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA