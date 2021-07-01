Sıcak havalar can almaya devam ediyor! 223 kurban





Bölgede son 24 saatte tüm zamanların en yükseği olan 103 rekor sıcaklık kayıtlara geçti. Halen British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklarda, son olarak Lytton köyünde dün 47.9 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedildi.