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Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:39 Son Güncelleme: 9.7.2021 12:35

Son dakika: Bangladeş'te facia! Yangında 52 kişi hayatını kaybetti

İHA
Son dakika: Bangladeş'te facia! Yangında 52 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: Bangladeş'in başkenti Dakka'da gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haberine göre: Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video

Yangın, başkent Dakka'nın 25 km doğusundaki bir sanayi kasabası olan Rupganj'daki fabrikada Perşembe öğleden sonra çıktı.



Yangında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30'den fazla kişi yaralandı.



Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı.



İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



Öte yandan, yangını sündürme çalışmaları devam ediyor

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Son dakika: Bangladeş'te facia! Yangında 52 kişi hayatını kaybetti
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