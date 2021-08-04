Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı

Komplo teorisyenleri videoyla ilgili bazı yorumlarda bulundu. Bir teorisyen yaptığı açıklamada, videodaki cismin kesinlikle UFO olduğunu öne sürdü ve "Su üstünde veya suyun altına giden UFO'larla ilgili daha önce başka olaylar yaşanmıştı. Alaska'daki bu görüntü de benzer" diyerek sözlerini sürdürdü.

Bir başka UFO uzmanı da, uzay gemisinin bir şeyleri araştırmak için su seviyesinde uçtuğunu belirtti.