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Giriş Tarihi: 4.8.2021 12:15

Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı

Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı

Son dönemlerde dünyanın çeşitli yerlerinden UFO olduğu iddia edilen nesnelerin görüntüleri paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün New York'ta üçgen şekline giren 11 tane gizemli ışık görülmüştü. Ancak uzmanlar bu ışıkların drone olduğunu söylemişti. Başka bir sözde UFO videosu sosyal medyada ilgi çekti. videoda Alaska'daki ulusal bir parkta su üstünde uçan bir uzay gemisi yer alıyor. Fakat işin gerçeği ise düşünüldüğü gibi çıkmadı.

Alaska'daki Glacier Bay Ulusal Parkı'nda görevliler tarafından çekilen bir video sosyal medyada yankı buldu. Videoda su üstünde ilerleyen garip bir cisim var. Bu cismin sözde UFO olduğu iddia edildi.

Komplo teorisyenleri videoyla ilgili bazı yorumlarda bulundu. Bir teorisyen yaptığı açıklamada, videodaki cismin kesinlikle UFO olduğunu öne sürdü ve "Su üstünde veya suyun altına giden UFO'larla ilgili daha önce başka olaylar yaşanmıştı. Alaska'daki bu görüntü de benzer" diyerek sözlerini sürdürdü.

Bir başka UFO uzmanı da, uzay gemisinin bir şeyleri araştırmak için su seviyesinde uçtuğunu belirtti.

İŞİN GERÇEĞİ İSE BAŞKA

Her ne kadar komplo teorisyenleri UFO olduğunu söylese de, aslında işin gerçeği sadece bir optik yanılgı. Videodaki garip kubbeli nesne, aslında beynimizin kandırılmasından ibaret.

Glacier Bay Ulusal Parkı'daki bir yetkili, bu tarz optik yanılgıların Fata Morgana olarak adlandırıldığını söyledi.

Fata Morgana aslında halk arasında serap olarak biliniyor. Isınan hava yükselirken, kendisinden daha sıcak bir hava katmanıyla karşılaştığında sıcaklık terslemesinden 'Fata Morgana' isimli optik olgu oluşuyor. Karada veya denizde görülebiliyor.

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Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı
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