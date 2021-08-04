Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı

Alaska'daki Glacier Bay Ulusal Parkı'nda görevliler tarafından çekilen bir video sosyal medyada yankı buldu. Videoda su üstünde ilerleyen garip bir cisim var. Bu cismin sözde UFO olduğu iddia edildi.
Komplo teorisyenleri videoyla ilgili bazı yorumlarda bulundu. Bir teorisyen yaptığı açıklamada, videodaki cismin kesinlikle UFO olduğunu öne sürdü ve "Su üstünde veya suyun altına giden UFO'larla ilgili daha önce başka olaylar yaşanmıştı. Alaska'daki bu görüntü de benzer" diyerek sözlerini sürdürdü.
Bir başka UFO uzmanı da, uzay gemisinin bir şeyleri araştırmak için su seviyesinde uçtuğunu belirtti.
İŞİN GERÇEĞİ İSE BAŞKA
Her ne kadar komplo teorisyenleri UFO olduğunu söylese de, aslında işin gerçeği sadece bir optik yanılgı. Videodaki garip kubbeli nesne, aslında beynimizin kandırılmasından ibaret.
Glacier Bay Ulusal Parkı'daki bir yetkili, bu tarz optik yanılgıların Fata Morgana olarak adlandırıldığını söyledi.