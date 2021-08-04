Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video

Son dönemlerde dünyanın çeşitli yerlerinden UFO olduğu iddia edilen nesnelerin görüntüleri paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün New York'ta üçgen şekline giren 11 tane gizemli ışık görülmüştü. Ancak uzmanlar bu ışıkların drone olduğunu söylemişti. Başka bir sözde UFO videosu sosyal medyada ilgi çekti. videoda Alaska'daki ulusal bir parkta su üstünde uçan bir uzay gemisi yer alıyor. Fakat işin gerçeği ise düşünüldüğü gibi çıkmadı.