Video Dünya Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video

Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video

Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video
04.08.2021 | 11:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya'da selzedeler hükümete sert tepki gösterdi Beceriksizsiniz! | Video 00:44
Almanya'da selzedeler hükümete sert tepki gösterdi "Beceriksizsiniz!" | Video 04.08.2021 | 13:25
Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video 00:49
Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video 04.08.2021 | 11:31
Rusya’da büyük yangınlar devam ediyor! Gündüz geceye dönüştü | Video 02:11
Rusya’da büyük yangınlar devam ediyor! Gündüz geceye dönüştü | Video 04.08.2021 | 11:47
Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği 00:35
Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği 04.08.2021 | 12:29
Küresel Covid-19 vaka sayısı 200 milyonu aştı | Video 03:28
Küresel Covid-19 vaka sayısı 200 milyonu aştı | Video 04.08.2021 | 08:53
Orman yangınları ve doğal afetler: “Yalan haberler küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video 07:05
Orman yangınları ve doğal afetler: “Yalan haberler küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video 03.08.2021 | 22:14
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında 03:35
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında 02.08.2021 | 20:53
Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video 02:04
Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video 02.08.2021 | 13:55
Dünya genelinde çıkan yangınlarda milyonlarca hektar ormanlık alan yandı | Video 08:43
Dünya genelinde çıkan yangınlarda milyonlarca hektar ormanlık alan yandı | Video 02.08.2021 | 13:15
New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video 01:04
New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video 02.08.2021 | 09:28
Bangkok’ta yüzlerce araçlık hükümet karşıtı protesto | Video 00:15
Bangkok’ta yüzlerce araçlık hükümet karşıtı protesto | Video 02.08.2021 | 08:52
Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede | Video 01:50
Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede | Video 01.08.2021 | 16:54
Mısırlı kadın rallici satın aldığı ikinci el otobüsü karavana çevirdi | Video 01:38
Mısırlı kadın rallici satın aldığı ikinci el otobüsü karavana çevirdi | Video 01.08.2021 | 14:28
Azerbaycanlı spikerden Türkiye’ye anlamlı destek Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m | Video 02:08
Azerbaycanlı spikerden Türkiye’ye anlamlı destek "Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m" | Video 01.08.2021 | 09:24
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı 02:47
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı 31.07.2021 | 13:45
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı 00:48
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı 31.07.2021 | 13:41
Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü, 204 kişi mahsur kaldı | Video 00:29
Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü, 204 kişi mahsur kaldı | Video 30.07.2021 | 14:50
Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:18
Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2021 | 13:14
Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın | Video 00:32
Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı | Video 00:26
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı | Video 30.07.2021 | 08:38

Son dönemlerde dünyanın çeşitli yerlerinden UFO olduğu iddia edilen nesnelerin görüntüleri paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün New York'ta üçgen şekline giren 11 tane gizemli ışık görülmüştü. Ancak uzmanlar bu ışıkların drone olduğunu söylemişti. Başka bir sözde UFO videosu sosyal medyada ilgi çekti. videoda Alaska'daki ulusal bir parkta su üstünde uçan bir uzay gemisi yer alıyor. Fakat işin gerçeği ise düşünüldüğü gibi çıkmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA