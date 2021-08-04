Sosyal medya ağ analisti Dr. Jones: "Help Turkey kampanyası manipülasyon dolu"





"KİM BU İNSANLARA AYNI İÇERİĞİ KOPYALAYIP PAYLAŞMASINI SÖYLEDİ?"



"Help Turkey" etiketi altında paylaşımlarda bu tür algı kampanyalarında görüldüğü gibi "kopyala-yapıştır" taktiğinin de kullanıldığını belirten Jones, binlerce hesabın İngilizce hazırlanmış bir Tweet'i etiket altında herhangi bir değişiklik ya da retweet yapmadan kopya bir şekilde paylaştığına işaret etti.



Jones, "Kim bu insanlara mesajı retweet etmek yerine aynı İngilizce içeriği kopyalayıp paylaşmasını söyledi? Bunun tamamen insanların hep birden bilerek yaptığı bir şey olması mümkün mü?" diye sordu.