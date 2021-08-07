Yeni Bayraktar TB3’ler ABD basınında! ’Türkiye’nin eli güçleniyor’

Türkiye'nin başarılı bir şekilde üretmeye devam ettiği yerli ve milli İHA/SİHA teknolojisi, küresel savunma piyasasında kendisine geniş yer buluyor.

"TÜRKİYE SAVAŞ FİLOSU KURUYOR"

Bayraktar TB2'nin, başta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferindeki rolü olmak üzere elde ettiği geniş çaplı başarısının ardından analizler peş peşe gelirken, ABD'nin önde gelen savunma haberleri sitesi Defense News, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sözlerine geniş yer verdi.