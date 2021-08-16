Afganistan’daki kaos dünya manşetlerinde! ‘Taliban’ın güçlenmesinden ABD suçlu’

Afganistan'da Taliban militanlarının yönetime el koymasının ardından başlayan büyük kaos, dünya gündemine de damgasını vurdu. Özellikle ABD medyasında, Taliban'ın başa geçmesinde yanlış izlenen politikaların etkili olduğu vurgulanırken, Joe Biden hükümetine yönelik eleştiriler de beraberinde geldi.
ABD - NEW YORK TIMES
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın saatler önce kendisine destek sözü vermesine rağmen ülkeyi terk ettiğini söyleyen NYT, Gani'nin kaçışının Taliban'ın elini kuvvetlendirdiğini ve müzakere girişimlerini neredeyse yok ettiğini vurguladı.
Taliban'ın ülke yönetimi ele geçirmesinin ABD hükümetinin öngördüğünden çok daha hızlı olduğunu söyleyen NYT, ülkedeki kaos havasını da manşetlere taşıdı. NYT, peş peşe yayınladığı analizlerinde "Taliban'ın başa gelmesi, ABD'nin 20 yıllık diplomasi emeklerini çöpe atacak" ifadesine yer verdi.
ABD - THE WALL STREET JOURNAL
Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesini manşetten duyuran Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden'ın geri çekilme kararına yöneltilen eleştirileri de gündeme getirdi. Biden'ın NATO görevi kapsamındaki ABD askerlerini ülkeden çekmesinin, ülkedeki siyasi çevrelerce eleştiri yağmuruna tutulduğunu aktaran WSJ, tüm eleştirilere rağmen Biden'ın kararından geri adım atmamasının Taliban'ı kuvvetlendirdiğine yer verdi.
Kabil Havalimanı'nda yaşanan izdihama da geniş yer veren WSJ, ABD istihbarat raporlarında belirtilen uyarıya da geniş yer verdi. Gazetenin aktardığına göre ABD güçlerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başında olduğu Afgan hükümetinin 6 ay içinde çökeceğini öngören bir istihbarat raporu yayınlandı. Ancak yetkililerin bu raporda büyük bir zamanlama yanlışı yaptığını duyuran WSJ, 6 aydan çok daha kısa süre içinde başa gelen Taliban militanlarının "zaferinin", ABD istibaratının bu zamanlama hatası olduğunu vurguladı.
ABD - THE WASHINGTON POST
Taliban militanlarının ülke yönetimini ele geçirmesini "Afganistan Taliban'a geçti" başlığıyla duyuran Washington Post, ülkedeki panik havasına da tüm detaylarıyla yer verdi. ABD güçlerinin 2001 yılında ülkeye girmesi sayesinde inşa edilen modern yönetimin, askerlerin ülkeden çekilmesiyle çöktüğünü söyleyen The Post, 20 yıl boyunca Afganistan'a aktarılan 2 trilyon doları aşkın yatırımın da boşa gittiğini vurguladı.
FINANCIAL TIMES
Afganistan'daki izdiham ortamı, Financial Times tarafından da manşete taşındı. FT, gelişmeleri anbean yayınlarken yayınladığı analizde "ABD'nin 20 yıllık projesinin kaosla sonuçlandığını" vurguladı.
CNN
ABD'li yayın kuruluşu CNN de, ana gündemini Afganistan olarak belirledi. Taliban'ın Kabil yönetimini ele geçirmesinin nedeninin, NATO görevindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi olduğunu vurgulayan CNN, istihbarat raporundaki zamanlama hatasına da yer verdi.
İNGİLTERE – THE GUARDIAN
İngiliz The Guardian, Taliban militanlarının yönetime el koymasını manşetten duyurdu. Ülkedeki kaosu "Kabil'in Düşüşü" şeklinde duyuran The Guardian, başta kadınlar olmak üzere ülkedeki özgürlük günlerinin tamamen sona erdiğini söyledi.
İNGİLTERE - THE TIMES
İngiliz The Times, yönetime el koyan Taliban'ın başa gelişini "Muzaffer Taliban güçleri Kabil yönetimini ele geçirdi" başlığıyla duyurdu. Başta Afganistan olmak üzere tüm bölgeyi ve Avrupa'yı zor günlerin beklediğini söyleyen The Times, ABD Kuvvetlerinin bölgeden çekilmesinin yanlış bir karar olduğu eleştirilerine de yer verdi.
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