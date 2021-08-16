Afganistan’daki kaos dünya manşetlerinde! ‘Taliban’ın güçlenmesinden ABD suçlu’

Kabil Havalimanı'nda yaşanan izdihama da geniş yer veren WSJ, ABD istihbarat raporlarında belirtilen uyarıya da geniş yer verdi. Gazetenin aktardığına göre ABD güçlerinin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başında olduğu Afgan hükümetinin 6 ay içinde çökeceğini öngören bir istihbarat raporu yayınlandı. Ancak yetkililerin bu raporda büyük bir zamanlama yanlışı yaptığını duyuran WSJ, 6 aydan çok daha kısa süre içinde başa gelen Taliban militanlarının "zaferinin", ABD istibaratının bu zamanlama hatası olduğunu vurguladı.