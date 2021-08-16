Taliban yeni bir tarihsel sınavla karşı karşıya; ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacaklar ya da başka yerlere öncelik verecekler. Pek çok insan korku içinde ve geleceğe güvenmiyor. Taliban'ın Afganistan'ın tüm halkı, milletleri, farklı sektörleri, kız kardeşleri ve kadınları nezdinde meşruiyet kazanması ve halkın kalbini kazanmasını gerekiyor. Bunu yapmak için net bir plan hazırlayın ve bunu halkla paylaşın" dedi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ, TALİBAN'IN AFGANİSTAN'DA YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİ ÜZERİNE YARIN ACİL TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.