Video Dünya Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video

Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video

Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video
15.08.2021 | 14:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video 02:03
Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video 15.08.2021 | 14:25
Lübnan’da akaryakıt tankeri faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 01:07
Lübnan’da akaryakıt tankeri faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 15.08.2021 | 14:25
Japonya’da sel heyelana neden oldu | Video 02:24
Japonya’da sel heyelana neden oldu | Video 15.08.2021 | 10:13
Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı 03:39
Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı 14.08.2021 | 11:49
İtalya’da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video 04:43
İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video 13.08.2021 | 14:39
Meksika’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video 01:55
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video 13.08.2021 | 13:11
Rusya’da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video 01:27
Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video 13.08.2021 | 11:47
Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video 01:50
Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video 13.08.2021 | 11:17
Çin’de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video 02:10
Çin'de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 11:17
İngiltere’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:49
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 13.08.2021 | 09:10
Beyrut’ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video 01:18
Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video 12.08.2021 | 16:29
Dominik Cumhuriyeti’ni Fred Fırtınası vurdu, caddeler göle döndü | Video 01:40
Dominik Cumhuriyeti'ni Fred Fırtınası vurdu, caddeler göle döndü | Video 12.08.2021 | 15:48
Hindistan’daki toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi | Video 00:22
Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi | Video 12.08.2021 | 14:15
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video 01:53
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi | Video 12.08.2021 | 13:10
Rusya’da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü | Video 01:48
Rusya'da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü | Video 12.08.2021 | 11:37
Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü | Video 00:51
Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü | Video 12.08.2021 | 09:35
Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın | Video 00:29
Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın | Video 11.08.2021 | 15:23
Hindistan’da toprak kayması! Kaya parçaları araçların üzerine düştü: 2 ölü | Video 01:44
Hindistan'da toprak kayması! Kaya parçaları araçların üzerine düştü: 2 ölü | Video 11.08.2021 | 15:24
İngiltere’de 3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneden tüyler ürperten ifade | Video 01:00
İngiltere'de 3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneden tüyler ürperten ifade | Video 11.08.2021 | 14:26
İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü | Video 00:23
İsrail Başbakanı Bennett, CIA Başkanı William Burns’le İran dosyasını görüştü | Video 11.08.2021 | 13:19

Afganistan’ın 34 vilayetinden 31’inde kontrolü ele geçiren ve başkent Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Kabil’in doğusunda yer alan Puli Çarhi’deki hapishanede bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Taliban, Afganistan'da ilerleyişini sürdürürken, dün akşam saatlerinde Mezar-ı Şerif'in de kontrolünü ele geçirmesiyle Afganistan güçlerinden aldığı vilayet sayısını arttırdı. Sabah saatlerinde ise Vardak, Host, Bamyan, Nuristan ve Bagram vilayetlerinde kontrolü alan Taliban, 34 vilayetin 31'inde kontrolü ele geçirmiş oldu. Afganistan İçişleri Bakanlığı ise, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ise ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

Ayrıca Kabil'e her yönden giren Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini duyurarak kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu. Kabil'e doğru ilerleyen Taliban, Kabil'in 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Puli Çarhi'deki hapishanede bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı. Hapishanede bulunan yaklaşık 5 bin mahkum arasında Taliban güçlerinin yanı sıra siyasi tutuklular ve DEAŞ'lıların bulunduğu ifade ediliyor.

BAGRAM HAVA ÜSSÜ TALİBAN'A TESLİM EDİLDİ
Taliban'ın Bagram hava üssünü ele geçirdiği ve Bagram hapishanesinde bulunan 5 bin mahkumu da serbest bıraktığı ifade ediliyor. Mahkumlar arasında Taliban güçleri ve DEAŞ'lıların olduğu ifade ediliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA