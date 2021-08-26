Kabil Havalimanı’ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti!

Patlamalarda ABD'lilerin de yaşamını yitirdiği haberleri gelirken, Başkan Biden günlük programını değiştirdi.
Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini aktardı.
Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.
Ayrıca, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.
Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti.
BM'DEN ACİL TOPLANTI KARARI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Guterres, BMGK'nin veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı ise terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.
ABD'li yetkililer ise patlamanın ardında DEAŞ'ın olduğuna inandıklarını söyledi.
31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.