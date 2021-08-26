Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor
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Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana gelmişti. İngiliz medyasına göre aralarında çocukların da olduğu 60 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi de yaralandı. ABD Savunma Bakanlığı ise 12 Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini, 15 askerin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan bölgedeki kaos artarak sürüyor. Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkentinde yeni bir patlama daha meydana geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör saldırıları kınandı. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.