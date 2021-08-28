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Giriş Tarihi: 28.8.2021 07:00 Son Güncelleme: 28.8.2021 07:01

Son dakika haberi! Joe Biden "Karşılık verilecek" demişti! ABD duyurdu: "Hedefi öldürdük"

AA
Son dakika haberi! Joe Biden Karşılık verilecek demişti! ABD duyurdu: Hedefi öldürdük

Son dakika haberi: ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı.

"HEDEFİ ÖLDÜRDÜK"

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

13 ABD ASKERİ VE 170'DEN FAZLA AFGAN SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

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Son dakika haberi! Joe Biden "Karşılık verilecek" demişti! ABD duyurdu: "Hedefi öldürdük"
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