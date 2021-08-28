Son dakika haberi! Joe Biden "Karşılık verilecek" demişti! ABD duyurdu: "Hedefi öldürdük"

"HEDEFİ ÖLDÜRDÜK"

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.