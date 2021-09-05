Facebook’tan skandal ırkçılık: Siyahileri ‘maymun’ olarak etiketledi

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'un yapay zeka algoritması siyahilerle ilgili ırkçı öneride bulunarak bir skandala imza attı. Primatlarla ilgili bir video içeriği önerisinde bulunan yapay zeka algoritmasının video içeriğinin siyahi insanları içermesi büyük tepki çekti. Facebook, yapay zeka algoritmasında oluşan bu hatayı hemen düzelterek özür diledi. Öneri özelliğini kapatan şirket sözcüsü Dani Lever yaptığı açıklamada "Söylediğimiz gibi, yapay zekamızda iyileştirmeler yapmış olsak da, mükemmel olmadığını biliyoruz ve daha fazla ilerleme kaydettik. Bu saldırgan tavsiyeleri görmüş olabilecek herkesten özür dileriz" dedi. Yapay zekanın bu tür bir öneriyi nasıl ve neden yaptığı araştırılıyor.